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رئيس حركة العدل والمساواة يصل الخرطوم وحركته تعلن انتهاء الحرب

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رئيس حركة العدل والمساواة يصل الخرطوم وحركته تعلن انتهاء الحرب رئيس حركة العدل والمساواة يصل الخرطوم وحركته تعلن انتهاء الحرب

وصل مطار الخرطوم مساء اليوم الأربعاء، رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق سلام مع السودانية ، بخيت عبد الكريم “دبجو” ، وكبار قادة الحركة ، وكان في استقبالهم وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل ، ووزير الصحة بحر إدريس أبو قردة، وعدد من المسئولين وقيادات العمال والإدارات الأهلية بدارفور .

وأكد الأمين السياسي للحركة بحر الدين أبشر – الذي وصل ضمن الوفد المرافق لدبجو – في تصريح لشبكة الشروق السودانية مساء اليوم “لقد وصلنا ونقول للشعب السوداني ولجنودنا أن الحرب انتهت ، ونحن لن نعود للوراء أبدا ، ماضون للأمام وجنودنا يفهمون ذلك” .

واعتبر أبشر ، أن وصولهم يمثل رغبة حقيقة لتنفيذ الاتفاقية المبرمة في قطر ، معربا عن ثقته في رغبة الحكومة السودانية لتنفيذ الاتفاقية وعدم وجود أي محاذير أو مخاوف في أن يمضي الطرفان بالاتفاق إلى غاياته في تحقيق الأمن والاستقرار لدارفور .

وقال الأمين السياسي “نريد أن نؤكد للجميع أن الحرب لا فائدة منها ، فبعد عشر سنوات من الدمار وجب على الناس أن يتوافقوا على العمل من أجل السلام الدائم والأمن المستدام” .

وبشأن تأثيره في عملية السلام ، قال “لدينا جيش يمكن أن ينفذ الاستقرار الأمني على الأرض بواقعية ، ولدينا قيادات سياسية قادرة على العمل من أجل السلام في كل ربوع دارفور” .

وحول وجود مخاوف للحركة بشأن إنزال الاتفاق إلى أرض الواقع ، قال الأمين السياسي إن الوقت مبكر للحذر ، ولقد جئنا بنية صادقة وقلوب صافية وثقتنا كبيرة في أن حكومة الخرطوم لديها نفس الموقف والقدر من صدق النوايا لتنفيذ الاتفاق لذلك لا توجد لدينا أي مخاوف .

وأضاف ، لدينا ضمانات مهمة لتنفيذ هذه الاتفاق منها الضمانة الدولية للوسطاء وللوساطة القطرية ولتشاد ، وقبل ذلك كله ثقتنا الكبيرة في الحكومة السودانية .

وأكد أبشر ، أن الحركة ستتحول إلى حزب سياسي لأنها لا يمكن أن تظل بذات الوجه المقاتل بعد توقيع اتفاق السلام وستعمل كشريك للحكومة في كل المناحي لما فيه خير السودان .

وعن تحالف الجبهة الثورية ودوره في زعزعة الاستقرار في دارفور ، قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة “لقد نقلت الحركات نشاطها لجنوب كردفان التي ستكون مقبرتهم” .

ودعا القبائل المتناحرة بدارفور لإعلاء قيم الحوار من أجل السلام في دارفور كافة ، مؤكدا في هذا الخصوص أن المناطق التي تسيطر عليها حركته لا تشهد أي انفلات أمني .
> ا.ش.ا

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