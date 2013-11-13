وزير الدفاع السوداني ينقل رسالة من البشير إلى سلفاكير

نقل وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ، اليوم الأربعاء، رسالة شفهية من الرئيس عمر البشير ، لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ، تتصل بالعلاقات بين البلدين .

وأكد حسين – في تصريح لشبكة الشروق السودانية مساء اليوم الأربعاء عقب مشاركته في أعمال ورشة الاتحاد الأفريقي لتحديد الخط الصفري المؤقت بين السودان ودولة جنوب السودان بجوبا – التزام الحكومة السودانية التام بخارطة الطريق التي أعدتها الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو أمبيكي أوائل العام الحالي .

وأشار وزير الدفاع السوداني ، إلى أنه بالفراغ من مرحلة ترسيم الحدود وتحديد المنطقة الآمنة منزوعة السلاح ستنفتح المعابر كافة ، وتنطلق العلاقات بين البلدين لآفاق التعاون المشترك .

وأوضح أن الرئيسين البشير وسلفاكير اتفقا خلال قمتهما الأخيرة على الفراغ من تحديد الخط الصفري المؤقت قبل منتصف نوفمبر الحالي ، ليتم بعد ذلك فتح المعابر، لافتا إلى أنه لمس إرادة سياسية قوية من جوبا لتطبيع العلاقات مع الخرطوم .

وكان وزير الدفاع السوداني قد وصل جوبا ، عصر الأربعاء على رأس وفد للمشاركة في ورشة الاتحاد الأفريقي لتحديد الخط الصفري المؤقت بين السودان ودولة جنوب السودان ، وكان في استقباله بالمطار وزير الدفاع بدولة الجنوب .

ا.ش.ا