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محافظ الوادي الجديد يرفض الموافقة علي ترخيص سيارات تاكسي جديدة‎

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محافظ الوادي الجديد يرفض الموافقة علي ترخيص سيارات تاكسي جديدة‎ محافظ الوادي الجديد يرفض الموافقة علي ترخيص سيارات تاكسي جديدة‎

محمود خليفة محافظ الوادي الجيد

التقى اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد بعدد من أصحاب سيارات التاكسي الذين تجمهروا أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بالموافقة على منحهم تراخيص السيارات التى قاموا بشرائها وتشغيلها دون ترخيص وقالوا للمحافظ إنهم اشتروا السيارات للعمل عليها كمصدر رزق إلا أن إدارة المرور قامت بترخيص عدد من السيارات وتم رفض البعض الآخر .

وقال خليفة  للشباب المحتجين على إنه لا يستطيع منحهم تراخيص بالمخالفة للقانون الذى يقرر فتح باب التراخيص كل 5 سنوات وإن قائمة الانتظار لترخيص عدد من السيارات قد تم اعتماده بترخيص 25 سيارة منذ شهر تقريبا للتخفيف من أزمة البطالة بين الشباب وهو الإجراء الذى يتم اتباعه فى المحافظة وان عدد سيارات التاكسي تزايد بشكل ملفت مما لايتناسب والحركة داخل المدينة .

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