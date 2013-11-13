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اتحاد الكرة يحدد 20 جنيها للدرجة الثالثة أمام غانا

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اتحاد الكرة يحدد 20 جنيها للدرجة الثالثة أمام غانا اتحاد الكرة يحدد 20 جنيها للدرجة الثالثة أمام غانا

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تذاكر مباراة وغانا في إياب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 والمقرر لها يوم 19 نوفمبر المقبل باستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) في التجمع الخامس.

وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي للاتحاد والذي يشمل أسعار تذاكر الدرجات التي جاءت في ثلاث فئات، تطرح للجمهور يوم الخميس 14 نوفمبر.

وتأتي أسعار التذاكر بقيمة 20 جنيها للدرجة الثالثة، و40 جنيها للثانية على أن تكون الدرجة الأولى بقيمة 100 جنيها.

وتتوافر منافذ البيع في أكشاك أمام النادي الأهلي بفرعيه الجزيرة ومدينة نصر، ونادي الزمالك ونادي الصيد، ونادي النصر بمصر الجديدة وسيتحدد أماكن البيع بالإسكندرية لاحقا.

وخسرت مصر 6-1 في الذهاب، وأمامها مهمة صعبة في لقاء العودة من أجل العبور للبرازيل.

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