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يايا توريه: لن انتقل إلى أي مكان .. أنا سعيد في سيتي

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يايا توريه: لن انتقل إلى أي مكان .. أنا سعيد في سيتي يايا توريه: لن انتقل إلى أي مكان .. أنا سعيد في سيتي

نفى يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي رغبته في الانتقال من فريقه في الفترة المقبلة مؤكدا سعادته بالبقاء مع السيتزين.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أشارت إلى دخول توريه في مفاوضوات مع باريس سان جيرمان للانضمام إليه في الموسم المقبل.

وقال توريه عبر حسابه الرسمي على تويتر "يا شباب لا تسمعوا للشائعات، لن انتقل إلى أي مكان، فأنا سعيد في سيتي".

ويرتبط توريه بعقد مع سيتي يمتد إلى 2016 بعدما انضم للفريق قادما من برشلونة في 2010.

وتألق لاعب الوسط الإيفواري مع سيتي هذا الموسم وقاد الفريق للعديد من الانتصارات في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

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