«سي آي إيه» تفرج عن 1400 صفحة من اتفاقيات كامب ديفيد

أفرجت السي أي إيه، اليوم، عن 1400 صفحة من وثائق الجهاز المتعلقة باتفاقيات كامب ديفبيد، الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية من الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وتضم الوثائق، معلومات سياسية وشخصية عن كل من الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم، وهي التقارير التي قرأها كارتر قبل عقد القمة بين المسؤولين والتي استمرت 13 يوما. وقال كارتر اليوم، إن هذه الوثائق، ساعدته، على إدارة المفاوضات الخاصة بنوعها بين إسرائيل ودولة عربية.وتضم الوثائق محاضر جلسات المجلس الأمني الوطني الأمريكي، وتقارير عن أهم الاجتماعات التي ضمت مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصريين، ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى الفترة من يناير 77 وحتى مارس 79

شبكةعيونالإخبارية

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