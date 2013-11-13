أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

«سي آي إيه» تفرج عن 1400 صفحة من اتفاقيات كامب ديفيد

  • سياسية
  • 5
Google+ Print
«سي آي إيه» تفرج عن 1400 صفحة من اتفاقيات كامب ديفيد «سي آي إيه» تفرج عن 1400 صفحة من اتفاقيات كامب ديفيد

أفرجت السي أي إيه، اليوم، عن 1400 صفحة من وثائق الجهاز المتعلقة باتفاقيات كامب ديفبيد، الموقعة بين وإسرائيل برعاية من الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وتضم الوثائق، معلومات سياسية وشخصية عن كل من الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم، وهي التقارير التي قرأها كارتر قبل عقد القمة بين المسؤولين والتي استمرت 13 يوما. وقال كارتر اليوم، إن هذه الوثائق، ساعدته، على إدارة المفاوضات الخاصة بنوعها بين إسرائيل ودولة عربية.وتضم الوثائق محاضر جلسات المجلس الأمني الوطني الأمريكي، وتقارير عن أهم الاجتماعات التي ضمت مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصريين، ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى الفترة من يناير 77 وحتى مارس 79

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه