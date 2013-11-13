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بالفيديو .. ردود أفعال حسام حسن خلال مواجهة أوروجواي

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بالفيديو .. ردود أفعال حسام حسن خلال مواجهة أوروجواي بالفيديو .. ردود أفعال حسام حسن خلال مواجهة أوروجواي

انفعالات وتعليمات وردود أفعال كانت تخرج من قبل المصري حسام حسن المدير الفني للأردن خلال مواجهة أوروجواي في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم بالبرازيل 2014 والتي انتهت بخسارة فريقه 5-0.

وظل العميد المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها على الخط يوجه تعليمات مستمرة للاعبيه بالضغط والتمرير الأرضي، إلا أن النتيجة باتت قاسية.

وساهم العميد في تأهل الأردن للملحق العالمي على حساب أوزباكستان ليصطدم بخامس أمريكا الجنوبية وهو منتخب أوروجواي بقيادة إدينسون كافاني ولويز سواريز.

ويقدم FilGoal.com ملخصا لردود أفعال حسام حسن خلال المباراة.

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فيديو اليوم السابع

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