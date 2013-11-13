مصر والكويت يفوزان بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو

فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” في أول انتخابات تخوضها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو. وقال الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر ومندوبها الدائم لدى اليونسكو وممثلها في المجلس التنفيذي بالدورة القادمة: إن المجموعة العربية خاضت هذه الانتخابات من خلال ست دول عربية فازت بها أربعة بلدان، وحصلت مصر على أعلى الأصوات 136 صوتا. وأوضح مندوب مصر الدائم لدى المنظمة أن هذه النتيجة تمثل اعترافا كبيرا بمكانة مصر الرائدة دوليا، مضيفا أنه يهدي هذا الفوز لشعب مصر العظيم الذي يستحق كل الخير والازدهار، وأعرب عن حرصه على الاستفادة من جميع برامج المنظمة في مجالات عملها لخدمة قضايا التنمية لصالح الشعب المصري.

وجرت انتخابات عضوية المجلس التنفيذي في إطار أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بباريس.

وفي نفس السياق، أعلن المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة السفير الدكتور علي الطراح عن فوز دولة الكويت بمقعد في المجلس التنفيذي التابع للمنظمة الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الطراح قوله: إن مرشح دولة الكويت وزير التربية السابق الدكتور حسن الإبراهيم فاز بمقعد في المجلس التنفيذي بعد أن جاء في المركز الثاني من بين مرشحي الدول العربية بـ 128 صوتا في الانتخابات التي أجريت لاختيار أعضاء المجلس التنفيذي خلال اجتماعات الدورة الـ37 للمؤتمر العام لليونسكو المنعقد في باريس حاليا.

وكالات