بالصور: ابنة Kim Kardashian على Instagram

رغم أن حياة Kim Kardashian وخطيبها Kanye West بعيدة كل البعد عن الخصوصية الإ أن ما كان معروفاً أنهما اتفقا على أن تكون حياة ابنتهما North بعيدة عن الأضواء والإعلام.

لكن ما حصل اليوم أن Kim نشرت صورتان جديدتان لإبنتهما البالغة من العمر 5 أشهر على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي " Instagram".

وتظهر North في الصورة الاولى وهي تضحك ، أما في الصورة الثانية فتظهر بين أحضان المصمّم الإيطالي الشهير Riccardo Tisci.

ويبدو أن Kim لم تعد تريد لإبنتها North أن تكون بعيدة عن عدسات المصورين حيث خرجت مع خطيبها منذ يومين تحمل طفلتها ،التي تتوقع لها أن تكون مصممة أزياء في العلن.