أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: ابنة Kim Kardashian على Instagram

Google+ Print
بالصور: ابنة Kim Kardashian على Instagram بالصور: ابنة Kim Kardashian على Instagram

رغم أن حياة Kim Kardashian وخطيبها Kanye West بعيدة كل البعد عن الخصوصية الإ أن ما كان معروفاً أنهما اتفقا على أن تكون حياة ابنتهما North بعيدة عن الأضواء والإعلام.
لكن ما حصل اليوم أن Kim نشرت صورتان جديدتان لإبنتهما البالغة من العمر 5 أشهر على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي " Instagram".
وتظهر North في الصورة الاولى وهي تضحك ، أما في الصورة الثانية فتظهر بين أحضان المصمّم الإيطالي الشهير Riccardo Tisci.
ويبدو أن Kim لم تعد تريد لإبنتها North أن تكون بعيدة عن عدسات المصورين حيث خرجت مع خطيبها منذ يومين تحمل طفلتها ،التي تتوقع لها أن تكون مصممة أزياء في العلن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي