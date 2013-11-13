أبوعيطة: تطبيق الحد الأقصى للأجور.. بداية يناير 2014

أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، أنه يجب على الفئات الغنية أن تتحمل مع الحكومة العبء، مؤكدًا أنه من غير الممكن أن يتقاضى البعض مبالغ خرافية والبعض الآخر لا يستطيع أن يعيش حياة كريمة، مؤكدًا أنه لن يتم بناء هذا الوطن، إلا عبر تحسن الاقتصاد، وتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “بث مباشر” على قناة “سي بي سي 2 “، مساء اليوم الأربعاء، أن الحد الأقصى للأجور يتم تطبيقه بداية من يناير 2014 ويشمل رئيس الجمهورية وجميع العاملين بالقطاع العام للدولة، بحيث لا تزيد الرواتب على 42 ألف جنيه، مطالبًا الجميع بالانصياع لهذا القرار للمساهمة في نمو الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.