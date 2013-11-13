"الحكومة" تعلن عودة "العربية للتجارة الخارجية" لقطاع الأعمال العام

وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية فى قضايا، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37540 لسنة 65 قضائية، والخاص بعودة الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.

وعلى الشركة القومية للتشييد والتعمير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسى لها طبقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع ذلك من إجراءات، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها.

وعلى وزير المالية تدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.