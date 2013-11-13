أبو عيطة: الحد الأقصى للأجور أحد أحلام ثورة 30 يونيو

أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، أن إقرار الحد الأقصى للأجور تحقيق لأحد أحلام ثورة 30 يونيو، لافتا إلى تحديد 42 ألف جنيه كحد أقصى هو 53 ضعف الحد الأدنى "1200 جنيه".

وأوضح أبو عيطة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بث مباشر" على فضائية "Cbc2"، أن هذا القرار خطوة يعقبها خطوات أخرى لتحديد الحد الأقصى للعاملين بالأجر، مؤكدا أن القرار يتم تنفيذه بداية يناير القادم.

وأشار أبو عيطة إلى أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يساعد على هيكلة الأجور، مضيفا أنه سيتم الاستعانة بخبراء مصريين وعالميين فى هذا الشأن.