محمود حميدة : كل رجل تعدى سنه الخمسين فاسد

أكد الفنان محمود حميدة في لقائه الحصري مع وفاء الكيلاني في برنامج قصر الكلام على شاشة MBCمصر أن كل من زاد عمره عن خمسين عاما هو فاسد بالضرورة.



وقال الفنان محمود حميدة عن نفسه أنه فاسد لأنه لم يستطيع تغيير الفساد في شبابه كما فعل هؤلاء الشباب بثورتهم المجيدة.



وأضاف الفنان محمود حميدة أن المصريين كانوا حقل تجارب منذ ولادتهم وقال حميدة أنه تربى ونشأ على المنهج و الفكر للحزب الاشتراكي.



وقال الفنان محمود حميدة في لقائه الحصري مع وفاء الكيلاني أنه لا يحب الساسة لأنهم لا يلتزموا بكلمتهم وهي فن فوق الاحتمال.

شبكةعيونالإخبارية

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