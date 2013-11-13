بالصور تمساح يحرم فيل صغير من شرب الماء

«أريد فقط رشفة من الماء.. لا أريد أي عضَّات»، هكذا عنونت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريراً مصوَّراً حول مغامرة فيل صغير مع تمساح.



وأظهرت تلك الصور كيف أنه عندما أقدم الفيل الشاب الصغير على شرب المياه بخرطومه، ظهر له تمساح من داخل المياه ليحرمه من ارتشاف المياه، ولكن يبدو أن زمجرة الفيل أخافت بدورها التمساح، وهو ما جعله يتراجع عن مهاجمة الفيل، ولكنه نجح بدوره في حرمان الحيوان الضخم من أن يروي ظمأه.



والتقط تلك الصور الغريبة من نوعها مصوِّر الحياة البرية المحترف «إيان ساليسبري» في الحديقة الوطنية جنوب إنجوا في زامبيا.



ونشرت تلك الصور في كتاب جديد مصوَّر للكاتب «روديارد كيبلينج» اسمه «كتاب الأدغال» في فصل يتحدث عن كيفية حصول الفيل على طعامه وشرابه في الحياة البرية.



وقال «ساليسبري»: «كنت أشارك في إحدى رحلات السفاري، ولاحظنا ذلك الهجوم الخاطف من التمساح على الفيل، ومن حظي أن الكاميرا كانت في يدي وسجلت تلك اللحظات النادرة».



وتابع قائلاً: «أمضيت نحو 30 عاماً متجولاً في الأدغال الأفريقية، ولم أشاهد هذا المشهد في أي مرة من المرات، وأشعر أنني محظوظ بصورة كبيرة بأني شاهدت وسجَّلت تلك المشاهد».

شبكةعيونالإخبارية

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