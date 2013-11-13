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إتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراة غانا: 20 جنيهًا للدرجة الثالثة و100 للأولى

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إتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراة غانا: 20 جنيهًا للدرجة الثالثة و100 للأولى إتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراة غانا: 20 جنيهًا للدرجة الثالثة و100 للأولى

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم، عن تذاكر مباراة وغانا، في إياب الدور الحاسم المؤهل لمونديال البرازيل 2014 والمقرر لها يوم 19 نوفمبر المقبل.
> وحسبما أشار الموقع الرسمي للإتحاد، فإن طرح التذاكر للجمهور سيدأ  غدًا، الخميس 14، أمام النادي الأهلي بفرعيه الجزيرة ومدينة نصر، ونادي الزمالك ونادي الصيد، ونادي النصر بمصر الجديدة.

وتأتي أسعار التذاكر بقيمة 20 جنيها للدرجة الثالثة، و40 جنيها للثانية على أن تكون الدرجة الأولى بقيمة 100 جنيها.

ويحتاج المصري للفوز بخمسة أهداف نظيفة، للتاهل إلى المونديال، حيث خسر لقاء الذهاب  بستة أهداف مقابل واحد، في لقاء الذهاب بكوماسي.

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