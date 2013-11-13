جنات .. أنا فزت بالميوزك أوورد

أعلن موقع جائزة الميوزك أوورد أنّ ألبوم المطربة "جنات" ينافس بقوة ألبوم الفنان عمرو دياب على الجائزة؛ وذلك بحصوله على نسبة تصويت عالية تؤهله للمنافسة على الجائزة.

وفي تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت"، أكدت جنات أنّ الجوائز لا تعني لها شيئاً بقدر النجاح الجماهيري. وأضافت: "لا أنكر أنّي سعيدة جداً بأن ألبومي مرشّح لجائزة الميوزك أوورد، فالجوائز بالنسبة لي هي أنّي قدمت عملاً مميزاً ووجه أحدهم الشكر لي".

وعمّا إذا كان ما يُقال حول إمكانية شراء الجائزة صحيحاً، وهل يمكن أن تقوم روتانا بشراء الجائزة لها، قالت جنات: "معلوماتي أن علاقة روتانا سيئة جداً بإدارة الميوزك أوورد. ولو كان ما يُقال عن شراء الجائزة صحيحاً فروتانا آخر من يمكنه شراء الجائزة. وأنا بالفعل حصلت على الميوزك أوورد؛ فمجرد نزول ألبومي وتحقيقه لهذا الكمّ من النجاح، وأن يظلّ الناس يستمعون له كلّ هذه الفترة، فهذا أهمّ عندي من مليون جائزة، وهو الميوزك أوورد الحقيقيّة بالنسبة لي".

وأضافت جنات: "انتهيت من تصوير كليب "البادي أظلم" في بيروت، مع المخرج وليد ناصيف. وبعد ذلك سأقوم بتصوير كليب "حبّ جامد"، حيث تمّ الاستقرار على الفكرة. ولكنّه يجري اختيار المخرج، وسيتم التصوير في مصر".

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