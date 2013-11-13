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قرار أردنى بمد مهلة توفيق أوضاع العمالة المصرية

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قرار أردنى بمد مهلة توفيق أوضاع العمالة المصرية قرار أردنى بمد مهلة توفيق أوضاع العمالة المصرية

أفادت السفارة المصرية في الأردن بأن وزير العمل الأردني أصدر قراراً بمد فترة توفيق أوضاع العمالة المصرية في الأردن حتى 25 نوفمبر الجاري .

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن ذلك القرار جاء في إطار التعاون القائم بين السفارة المصرية في الأردن ووزارة العمل الأردنية والذي أسفر عن التوصل لآلية جديدة لتوفيق أوضاع العمالة المصرية المخالفة .

وأهابت السفارة المصرية بالأردن بالعاملين المصريين سرعة تسجيل بياناتهم في الفترة المحددة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية بسبب مخالفة قوانين العمل الأردنية .

ا.ش.ا

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