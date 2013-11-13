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رئيس محكمة أمن الدولة السابق ردا على مرسي: المقيد حريته لا يُسأل عن تصرفاته

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رئيس محكمة أمن الدولة السابق ردا على مرسي: المقيد حريته لا يُسأل عن تصرفاته رئيس محكمة أمن الدولة السابق ردا على مرسي: المقيد حريته لا يُسأل عن تصرفاته

قال المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق، تعليقاً على البيان الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي من خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عنه، إنه وفقاً للقانون أن المقيد حريته لا يسأل عن تصرفاته وأن “مرسي” مقيد حريته بموجب أمر حبس ومنظور محاكمته ولا ينظر عما يقرره.
> وأضاف عبد الرازق في تصريحات صحفية أن القانون بالنسبة للمحبوسين يعين عليه عدم التصرف لأن قراراته وإرادته معيبة ، لأنها من غير مسئول في شأنه، موضحا أن الكلام صادر من المعزول وليس محامين، قائلا “عايش في دور أنه يصدر قرارات”.
> وأشار رئيس محكمة أمن الدولة السابق إلى أنه يوجد في المحاكمة الكثير من القرارات “القوامة” من المحبوسين، فالمحبوس مثلا يقول :”أنا صاحب البيت الابيض”، فلا يسأل عما يأتي من تصرفات.

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