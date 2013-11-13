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المصريات ثالث أكثر نساء العالم اثارة وجاذبيه

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المصريات ثالث أكثر نساء العالم اثارة وجاذبيه المصريات ثالث أكثر نساء العالم اثارة وجاذبيه

حصلت المصريات على المركز الثالث كاكثر نساء العالم.وجاء ذلك بالتقرير الذى نشرته وكالة “بوزيتيف برس” عن أكثر 10 بلدان في العالم نساؤها أكثر إثارة وجاذبية

وحصلت المصريات في هذا التصنيف على المرتبة الثالثة في أكثر نساء العالم جاذبية وإثارة بعد البرازيل في المرتبة الأولى والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية.
> وجائت الإسبانيات في المركز العاشر.بينما احتلت نساء جمهورية التشيك المركز التاسع.وتسبقهن نساء جنوب أفريقيا في المركز الثامن
> واحتلت الكولومبيات المركز السابع .بعد نساء روسيا . وتم منحهن المركز السادس .و المكسيكيات ووصلن الى المركز الخامس.واخيرا نساء استراليا بالمركز الرابع

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