إخلاء سبيل محافظ المنيا السابق و12 قيادي إخواني بدون ضمان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المنيا الجزئية إخلاء سبيل الدكتور مصطفي عيسى، محافظ المنيا السابق، و12 قيادي إخواني بدون كفاله مالية، فيما استأنف النيابه العامه علي القرار.

> يُذكر أن أجهزة الأمن بالمنيا كانت ألقت القبض على محافظ المنيا السابق و12 قياديًا بالإخوان، بتهمة التحريض علي العنف وتكدير الأمن العام ومحاولة قلب نظام الحكم في الأحداث التي شهدتها محافظه المنيا يوم 14 أغسطس عقب فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة”.