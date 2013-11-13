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مجلس جامعة المنصورة يبدي أسفه واستنكاره لأحداث أمس ويؤيد استدعاء الشرطة

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مجلس جامعة المنصورة يبدي أسفه واستنكاره لأحداث أمس ويؤيد استدعاء الشرطة مجلس جامعة المنصورة يبدي أسفه واستنكاره لأحداث أمس ويؤيد استدعاء الشرطة

اشتباكات بين انصار المعزول وطلاب جامعة المنصورة

أبدى مجلس جامعة المنصورة استنكاره وأسفه للأحداث التي شهدتها الجامعة أمس وما وقع من إصابات وتلفيات ، وأيد المجلس قرار رئيس الجامعة باستدعاء قوات الشرطة إلى داخل الحرم الجامعي.

وقال بيان أصدره مجلس الجامعة اليوم الاربعاء في إجتماع طارئ له تعلقيا على أحداث أمس “ليشهد العالم أجمع على محاولات فئة لا تريد استقرار الأوضاع في تسعى لتعطيل الدراسة بالجامعة ومنعها من أداء رسالتها التي أنشئت من أجلها”.

بينما وجه المجلس الشكر لرجال الأمن بالدقهلية لسرعة التلبية واستجابتهم لنداء إدارة الجامعة للتدخل لحفظ الأمن وحماية المنشآت والحفاظ علي الأرواح .

وأكد مجلس الجامعة على إصراره على المضي قدما لتحقيق أهداف الجامعة ورسالتها ، وكذلك على الإلتزام بالخريطة الزمنية للدراسة والامتحانات التى أقرت من قبل وعدم التعديل فيها مطلقا .

وأهاب المجلس بالطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالعمل على إعلاء المصلحة العامة للجامعة على أى وجهات نظر قد يتبناها البعض وتقديم الصالح العام للجامعة علي لأهواء والمصالح الشخصية”.

ا.ش.ا

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