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مجرية تضع مولودا بعد وفاتها إكلينيكيا

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مجرية تضع مولودا بعد وفاتها إكلينيكيا مجرية تضع مولودا بعد وفاتها إكلينيكيا

أعلن مستشفى “ديبريسين” شمال المجر ولادة طفل خديج بصحة جيدة بعد وفاة والدته إكلينيكيا ووضعها على أجهزة الإنعاش لمدة 3 شهور.

ونقلت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المستشفى قولها اليوم الأربعاء إنه “تم التبرع ببعض من أعضاء الأم المتوفاة وهي القلب والكبد والكليتيان

والبنكرياس إلى أربعة أشخاص بعد يومين من ولادة الطفل”..مشيرة إلى أن الطفل بحالة جيدة وينمو بشكل طبيعي.

ولم تعط المستشفى أية معلومات أخرى عن جنس الطفل أو تاريخ محدد لميلاده.

وكانت الأم تعاني من جلطة عندما أتمت الأسبوع الخامس عشر في حملها، وولد الطفل بعد إجراء جراحة قيصرية في “الأسبوع السابع والعشرين من الحمل” وكان يزن

4ر1 كيلو جرام وقت ولادته.

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