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سلمى حايك تنتج وتقوم ببطولة فيلم “النبى” للرسوم المتحركة

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سلمى حايك تنتج وتقوم ببطولة فيلم “النبى” للرسوم المتحركة سلمى حايك تنتج وتقوم ببطولة فيلم “النبى” للرسوم المتحركة

كشفت الفنانة المكسيكيه واللبنانية الاصل سلمى حايك، أنها بدأت تصوير فيلمًا للرسوم متحركة تقوم ببطولته وإنتاجه، بعنوان «النبي»، مقتبس من كتاب الشاعر ( جبران خليل جبران ).مؤكدة أن المخرج روجر أليرز، قام بمعالجة الكتاب سينمائياً وكتب له السين في عالم أفلام الرسوم المتحركة حول العالم، مشيرة إلى أن كل منهم يتولى إخراج فصلاً معيناً بالفيلم، منهم المخرج العربي محمد سعيد حريب، إضافة إلى: ( روجر أليرز، وجيتان بريزي، وبول بناريو والحوار.

وأوضحت «حايك» أن الفيلم يتولى إخراجه 10 مخرجين معروفيريزي، وجون كراتز، وتوم مور، ونينا بالي، وبيل بليمبتون، وجون سفار، ومايكل سوشا ).
> وأشارت حايك إلى أنها تجسد شخصية «كاميلا» صوتيًا، وأن العمل يشارك في بطولته كل من ليام نيسون، الذي يجسد شخصية «مصطفى»، وجون كراسينسكي، الذي يجسد شخصية «حليم»، وفرانك لانجيلا، الذي يجسد شخصية «باشا»، وألفريد مولينا، الذي يجسد شخصية «سيرجانت»، ومن المتوقع عرض الفيلم خلال العام المقبل بدور العرض الأمريكية، قبل عرضه حول العالم.

 

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