إنفراد.... ننشر تفاصيل البيان المنتظر للرئيس المعزول

كشف د. خالد أبو بكر، عضو اتحاد المحامين العرب، عن تفاصيل البيان المنتظر الذى أرسله الرئيس المعزول محمد مرسى مع هيئة دفاعه اليوم عقب زيارتهم له بسجن برج العرب بالأسكندرية، مؤكداً على أن سيتضمن شقين الأول سياسى والثانى قانونى.

وقال أبو بكر فى تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء:" الشق السياسى هى رؤية يتبناها نجل الرئيس المعزول أسامة محمد فى أنه سيطالب الشعب بالاستمرار فى التظاهرات، وتصوير ما حدث فى 30 يونيو بأنه إنقلاب على الشرعية وأنه مازال الرئيس الشرعى للبلاد ، مؤكداً على أن الخطاب السياسى لن يخرج عن التصريحات التى أدلى بها فى قاعة المحكمة فى الجلسة الأولى يوم 4 نوفمبر بشأن الشرعية وكونه رئيس منتخب من إرادة شعبية وجاء عبر الصناديق.

ولفت أبو بكر بأن الخطاب سيتضمن أيضا تصويره وريته لأحداث 30 يونيو وتطبيق الجيش لإرادة الشعب المصرى فى عزله مؤكداً فى الوقت ذاته على أن الشق القانون للخاطب سيتضمن توكيل المتهم محمد مرسى لمحامى يتولى الدفاع عنه فى المحكمة لافتا الي ان الخطاب لم يخرج من هذا الإطار.



وأردف أبو بكر بقوله:" المتهم محمد مرسى سيقف أمام المحكمة فى جلسة 8 يناير المقبل وتطلب منه المحكمة من هو المحامى الذى سيتولى الدفاع عنك، وإذا رفض الحديث عنه أو الكشف عنه سيكون موقف المحكمة نهائى فى تصدر قرار وتندب محامى ليتولى الدفاع عنه دون النظر لأى ملابسات أخرى قائلا:" إذا لم يوكل مرسى ستندب المحكمة قاضٍ للدفاع عنه".



وفيما يتعلق برفع دعاوى قضائية ضد النظام الحالى قال أبو بكر:" رفع دعاوى قضائية ضد النظام الحالى تأتى فى إطار "الهراء" لأن مثل هذه البلاغات تقدم عبر النيابة العامة ومن ثم إذا رأت أنه مستوفاة سيتم إحالتها للجنايات أو الجنح وفى حالة عدم ذلك سيكون مصيرها الحفظ، مؤكداً على أن الرئيس مرسى من حقه طلب شهادة أى شخصية فى مصر بما فيه الفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.



من جانبه كشف محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، عن أن المعزول وافق على توكيل د.محمد سليم العوا، لرئاسة هيئة الدفاع عنه فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها بصحبة عدد من قيادات الإخوان بالإضافة إلى تفويت الفرصة على هيئة المحكمة لاستدعاء محامى للدفاع عن مرسى.



وقال الدماطى فى تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء:" الرئيس المعزول وافق علي توكيل الهيئة القانونية للدفاع عنه برائاسة د.محمد سليم العوا، مؤكدا أن الأمر لن يقتصر على الدفاع عنه وإنما سيصل لرفع قضايا ضد النظام الحالى وتحريك دعاوى قضائية ضده.



وأكد ا الدماطى على أن الخطوات التى سيتم إتباعها فى الفترة المقبلة، والكشف عن تفاصيل الزيارة سيتم الإعلان عنها غداً بمؤتمر صحفى مؤكدا فى الوقت ذاته أن المعزول صامد وثابت ومعنوياته مرتفعة جدا.



يشار إلى أن وفد هيئة الدفاع زار الرئيس المعزول محمد مرسى بحضور كل من الدكتور محمد سليم العوا رئيس الهيئة القانونية ومحمد الدماطي المتحدث الإعلامي للهيئة القانونية ومحمد طوسون واسامة الحلو عضوي الهئية القانونية وأسامة مرسي نجل الرئيس المعزول بصفته محامياً وعضو في الهيئة القانونية .

شبكةعيونالإخبارية

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