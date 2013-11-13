الإعدام للمعزول وقادة الإخوان بالمحاكمة الشعبية

قضت المحكمة الشعبية التى نظمتها رابطة ضحايا حكم الإخوان على الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات الإخوان بالإعدام، وذلك في تهم قتل وترويع المتظاهرين فى موقعة الاتحادية، والمقطم و التخابر، وإقامة اعتصام مسلح وممول برابعة العدوية. وعقدت المحكمة برئاسة خالد بطران، منسق عام الرابطة وممثل الادعاء بالحق المدنى الشيخ محمد عبد الله خطيب التحرير، وممثل النيابة الدكتور هانى جودة أحد أطباء التحرير، ومحام المتهمين الناشطة أمل التى لم تنطق بكلمة سوى "رابعة الصمود"، ورفعت إشارة رابعة, وذلك فى المؤتمر الذى نظمته الرابطة, بمقر المنتدى الثقافى المصرى, بجارد سيتى لمحاكمة المعزول وقياداته

شبكةعيونالإخبارية

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