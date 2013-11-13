بالصور.. محافظ المنوفية يزور مستشفيات منوف وسرس والحامول

قام محافظ المنوفية الدكتور أحمد شيرين فوزي بزيارة لمستشفيات منوف وسورس الليان ومركز الكلي بسرس الليان والوحدة الصحية بالحامول حيث تابع عملية التطعيم الدوري بوحدة الحامول واستمع لمشكلة العاملين بها حول حاجتهم لبناء سور حول الوحد ووعد بتنفيذه علي نفقة المحافظة وطلب من رئيس مدينة منوف عرض مذكرة بالموضوع ليتم اعتمادها كما وعد المحافظ بحل موضوع الأرض الفضاء خلف الوحدة وتخصيصها لصالح بناء مدرسة ثانوي تخدم القرية كما قام المحافظ بحل بعض مشاكل المواطنين المتواجدين بالوحدة .

> كما قام محافظ المنوفية بزيارة مستشفي منوف العام وتفقد أقسامها المختلفة الجراحة والأورام ووحدة الأسنان والحضانات والتي تضم 6 حضانات أساسية و3 احتياطي ووحدة الغسيل الكلوي الذي يضم 27 ماكينة غسيل ، كما تفقد المحافظ مبني الحروق الذي يتم تجهيزة ووعد إدارة المستشفي بالتدخل لسرعة الانتهاء منه .

> كما تفقد الدكتور شيرين مركز الغسيل الكلوي بسرس الليان والذي تم تم تشييده علي مستوي عال من الكفاءة والتميز ويضم 113 ماكينة غسيل ومقسم لدورين الأرضي يتعامل مع الحالات السالبة والعلوي مع الحالات الموجبة ويعمل 3 فترات فى اليوم وقام المحافظ بمكافأة العاملين بالمركز بنصف شهر لما لمسه من حسن أداء وانتظام ورعاية للمرضي مع نظافة تامة للمركز .

> فى ختام الجولة تفقد محافظ المنوفية مستشفي سرس الليان المركزي واطمأن علي جودة عمل المحرقة الملحقة بالمستشفي وتفقد مبني بنك الدم ووعد بتزويد المستشفي بطبيب تخدير لسد العجز وكذلك تزويدها بعدد 2 وحدات تنفس صناعي .