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بريتني سبيرز سفيرة فوق العاده للموسيقى فى 2014

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بريتني سبيرز سفيرة فوق العاده للموسيقى فى 2014 بريتني سبيرز سفيرة فوق العاده للموسيقى فى 2014

تم اختيار المطربه الامريكيه بريتنى سبيرز سفيره فوق العاده للموسيقى فى عام2014
> وتستعد بريتنى حاليا لطرح البومها الجديد فى4ديسمبر المقبل.
> وكانت بريتنى قد جلت مؤخراد أغنية ثنائية مع شقيقتها الصغرى جامي لين. ونشرت سبيرز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائمة بالأغاني التي يتضمنها ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم “تشيلين ويذاوت يو”.
> وأعربت سبيرز عن سعادتها الغامرة بمشاركة شقيقتها في ألبومها الجديد، المقرر طرحه في الأسواق في كانون أول/ديسمبر المقبل، كما أعربت جامي لين على “تويتر” عن حماسها بالتعاون الجديد مع شقيقتها
> يذكر ان بريتنى تستعد لتقديم عرضا استىعراضيا يتناول قصة حياة السيد المسيح

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