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أحمد عز ينهي فترة حداده على والده

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أحمد عز ينهي فترة حداده على والده أحمد عز ينهي فترة حداده على والده

أنهى الفنان الشاب فتره حداده على والده الذي توفي قبل أيّام من الآن، من أجل اللحاق بالماراثون الرمضانيّ المقبل بمسلسله "إكسلانس"، مع المؤلف أيمن سلامة والمخرجة ساندرا نشأت، فيما يتولى الإنتاج وائل عبد الله.
المسلسل لم يتم الإعلان عن أيٍّ من تفاصيله، نظراً إلى تكتّم فريق العمل، وتمنّعه عن الإدلاء بأيّ تصريحات؛ وذلك بناء على تعليمات المنتج.

 

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