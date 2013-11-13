عيسى المرزوقي: يسرا سعوف شجعتني على الاشتراك بـ"ستار أكاديمي"

شابٌ طموحٌ ولطيفٌ، وفي عامه الواحد والعشرين؛ هكذا يعرّف عيسى المرزوقي بنفسه. وهو خريج المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت، والمشترك السابق في برنامج "ستار أكاديمي". يعيش المرزوقي مع أهله حياة جميلة، تغمره سعادة عارمة بفضل المرحلة التي وصل إليها.

بعد خروج عيسى من الأكاديميا ومجيئه إلى لبنان، التقى موقع "سيدتي نت" عيسى في هذا الحوار المقتضب:

لماذا فكّرت بالاشتراك في برنامج "ستار أكاديمي" دون غيره؟

بصراحة، الفنانة يسرا سعوف هي من شجّعني على الاشتراك في برنامج "ستار أكاديمي"، لأنني كنت قد تقدّمت إلى "كاستينغ" برنامج "Arab Idol". ولكن عندما خيّرنا على التوقيع على عقد يربطنا بالبرنامج، لم يكن باستطاعتي فعل ذلك، بسبب ارتباطاتي الدراسيّة".

وأضاف: "منذ البداية كنت أريد الدخول إلى "ستار أكاديمي"، منذ أن كان عمري 15 سنة، إلا أن الدراسة كانت تشكل عائقاً أمامي في كلّ مرة إلى أن أتى الوقت المناسب لذلك".

بعد دخولك إلى الأكاديميا، كيف وجدت هذا الأمر؟

الأمر طبيعي، وكلٌّ منا يتصرّف على طبيعته، ولا أحد يُملي علينا ما الذي يجب أن نفعله كما كان يُقال؛ وأكبر دليل أنني كنت أمرّ بفترات من العصبية ومشاكل كثيرة مع بعض الزملاء، ولم يكن أيّ أحد يوجه إليّ أيّ كلمة".

هل تعتبر أن المرحلة التي قضيتها في الأكاديميا كافية بالنسبة إليك؟

إنّ قضائي شهراً ونصف الشهر فقط، لا يمكن القول عنه ـ بالطبع ـ إنه كافٍ، إنما من يريد إنجاز أمر ما يمكن أن ينجزه في سنة. وأعتبر أن ما وصلت إليه هو إنجاز كبير في حياتي، فأغلب الدول باتوا يعرفون عيسى، وهناك الكثير من الناس الذين أحبوني.

كيف تمّ استقبالك في بلدك؟

الحمد الله، كان الاستقبال في المطار جميل جداً؛ وخلال 7 أيام أصبحت أملك أكثر من 7000 متابع على موقع Instagram، كما أشكر الصحافة الكويتية على استقبالها لي في المطار.

إلى أيّ الزملاء في الأكاديميا كنت مقرباً؟

كنت مقرباً إلى عبدالله وماريا؛ فالمحبة تأتي من الله، وأشعر بأنّهما مقرّبان إلى قلبي جداً.

هل اتصل بك أحد من الفنانين لدى خروجك من الأكاديميا؟

عند عودتي إلى الكويت، أتتني عروض كثيرة للتمثيل والغناء، كما اتصل بي الكثير من الفنانين. ومن الممكن أن يكون لي مشاركة في "هلا فبراير".

كذلك، تلقيت اتصالات من كلّ من بشار الشطي وخالد بو صخر وعبد العزيز أسود وغيرهم، وقد ساندوني من أجل إبراز نفسي أكثر.

ماذا ستفعل بعد الأكاديميا؟

أريد العمل على أغنية تكون من كلماتي وألحاني.

من سيدعم عيسى في المرحلة المقبلة؟

من المفروض أن أعمل على نفسي، وأن أضع هدفاً أمامي لتحقيقه.

بمَ تعد الجمهور الذي أحبّك؟

أحبّهم وأشكرهم على محبتهم، وأقول لهم ترقبوا "سينغل" لي قريباً جداً.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"