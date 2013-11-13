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نيولوك منة شلبي في عزاء المخرج هشام عكاشة

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نيولوك منة شلبي في عزاء المخرج هشام عكاشة نيولوك منة شلبي في عزاء المخرج هشام عكاشة

لم تمرّ سنة 2013 قبل أن تأتي بالعديد من الأحزان إلى الوسط الفني، وآخرها وفاة المخرج هشام عكاشة، ابن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.
هشام عكاشة رحل قبل أن يحقق أيّاً من أحلامه، فيدع الحزن في قلوب كلّ أصدقائه ومحبّيه الذين حرصوا على أداء واجب العزاء، في الوقت الذي بدا محمد عبد الحافظ، رفيق دربه ـ كما كان والده رفيق درب أسامة أنور عكاشة ـ حريصاً على تقبّل واجب العزاء.
عدد كبير من الفنانين حرص على الحضور، كان على رأسهم الفنان يحيي الفخراني وهاني رمزي وماجدة زكي ونبيل الحلفاوي وغيرهم؛ إلا أنّ اللافت كان اللوك الذي ظهرت به منة شلبي، وهي التي اعتادت خلال الأعوام الأخيرة الظهور بلوك مختلف.
لوك منة هذه المرة كان مثار استغراب العديدين، إذ قامت بتقصير شعرها تماماً لأوّل مرّة، منذ ظهورها.
ومن بين الفنانات اللاتي حرصن على الحضور، الفنانة السورية كندة علوش، التي أدّت في اليوم السابق العزاء بوالد النجم السوري جمال سليمان.

 

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