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الجماعة الإسلامية في كوسوفو تطالب شبابها في سوريا بالعودة إلى ديارهم

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الجماعة الإسلامية في كوسوفو تطالب شبابها في سوريا بالعودة إلى ديارهم الجماعة الإسلامية في كوسوفو تطالب شبابها في سوريا بالعودة إلى ديارهم

طالبت الجماعة الإسلامية في كوسوفو شبابها الملتحقين بالمعارضة المسلحة في سوريا بالتوقف عن أعمال القتال والعودة إلى ديارهم.

وقالت الجماعة – في بيان لها حسبما ذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء – “إن القتال في سوريا ليس له علاقة بالمبادئ الدينية، بل على العكس إنه يطيل بقاء حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة ويزيد من معاناة المواطنين السوريين”.

وتقول السلطات في كوسوفو إن زهاء 150 من ذوي الأصول الألبانية في كوسوفو قد التحقوا بجماعات المعارضة المسلحة في سوريا، ويعتقد أن 12 شخصا منهم قد قتلوا في المعارك الدائرة هناك.

وتأتي تلك المطالبة بعد أيام قليلة من إلقاء السلطات القبض على 6 أشخاص ألبانيين يشتبه في قيامهم بالتخطيط لعمل هجوم إرهابي، ومن بينهم شخص يعتقد أنه سبق له وأن قاتل جنبا إلى جنب مع مسلحي المعارضة السورية.

وتبدي السلطات في كوسوفو “ذات الأغلبية المسلمة”، قلقها من ارتفاع معدل التطرف على أراضيها.

ا.ش.ا

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