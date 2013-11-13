أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

طلاب يعتدون على مدير المدرسة التجارية المشتركة بدمياط

  • 20
Google+ Print
طلاب يعتدون على مدير المدرسة التجارية المشتركة بدمياط طلاب يعتدون على مدير المدرسة التجارية المشتركة بدمياط

اعتدى اليوم ثلاث طلاب هم عماد .ا وخالد .س بالصف الثالث وأحمد. ف بالصف الثانى بمدرسة التجارة المشتركة بدمياط على مدير المدرسة إبراهيم .ا ومشرف اليوم هانى .ا وقاموا بتكسير زجاج المكتب والكراسى وحاولوا الاعتداء الى عدد من المعلمين بعد قيام المشرفين بمنعهم من معاكسة الطالبات أثناء حصة كمبيوتر.
> وقامت إدارة المدرسة باستدعاء شرطة النجدة التى قامت باصطحاب الطلاب واجراءمعاينة لتحرير محضر بالواقعة.
> كما انتقل الى المدرسة الدكتور سمير حسن وكيل وزارة التربية والتعليم الذى وعد بإتخاذ أقصى درجات العقوبة على الطلاب التى قد تصل إلى الفصل، على حد قوله.

كما أعلن محمد العوضي نائب رئيس اتحاد المعلمين تضامن الاتحاد مع مديرى المدرسة والمعلمين حتى عودة حقوقهم ومعاقبة الطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا