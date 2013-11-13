طلاب يعتدون على مدير المدرسة التجارية المشتركة بدمياط

اعتدى اليوم ثلاث طلاب هم عماد .ا وخالد .س بالصف الثالث وأحمد. ف بالصف الثانى بمدرسة التجارة المشتركة بدمياط على مدير المدرسة إبراهيم .ا ومشرف اليوم هانى .ا وقاموا بتكسير زجاج المكتب والكراسى وحاولوا الاعتداء الى عدد من المعلمين بعد قيام المشرفين بمنعهم من معاكسة الطالبات أثناء حصة كمبيوتر.

> وقامت إدارة المدرسة باستدعاء شرطة النجدة التى قامت باصطحاب الطلاب واجراءمعاينة لتحرير محضر بالواقعة.

> كما انتقل الى المدرسة الدكتور سمير حسن وكيل وزارة التربية والتعليم الذى وعد بإتخاذ أقصى درجات العقوبة على الطلاب التى قد تصل إلى الفصل، على حد قوله.

كما أعلن محمد العوضي نائب رئيس اتحاد المعلمين تضامن الاتحاد مع مديرى المدرسة والمعلمين حتى عودة حقوقهم ومعاقبة الطلاب.