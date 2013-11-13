ننشر برنامج زيارة وزير التخطيط لمحافظة الوادى الجديد.. غدا

قال اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، إن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، سوف يزور المحافظة غدا الخميس، وذلك للقيام بجولة تفقدية لعدد من المواقع والمشروعات، وافتتاح بعض المنشآت الحكومية التى تم إنشاؤها، وبحث إمكانية تنفيذ مشروعات الطرق العرضية التى تربط المحافظة بمحافظات الجوار، والتى تتمثل فى طريق تنيدة منفلوط والخارجة سوهاج والفرافرة ديروط.

وأضاف "خليفة" أن وزير التخطيط سوف يتفقد الطريق الدائرى بالخارجة وعدة مشروعات بقرى الخرطوم والمنيرة، كما يفتتح مبـنى الحمــاية المدنيــة ومبنى ديوان عام المحافظة، ويعقد لقاء بديوان عام المحافظة لمناقشة خطط التنمية والاستثمار على أرض المحافظة والمعوقات التى تحول دون إنجاز المشروعات الاستثمارية على أرض المحافظة، واستعراض أهم المقومات التى تتمتع بها الوادى الجديد.