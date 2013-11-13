سيدات الإخوان يتظاهرن للتنديد بتجديد حبس 21 فتاة ببرج العرب

نظم العشرات من السيدات التابعين لجماعة الإخوان اليوم الأربعاء مظاهرة أمام مدخل سوق برج العرب غرب الإسكندرية، للتنديد بتجديد حبس 21 فتاة من المقبوض عليهن على خلفية تظاهرهن بمنطقة جليم، وترحيلهم لسجن دمنهور، وجزء منهم إلى دار الرعاية بمنطقة محرم بك.

وحملت السيدات لافتات وصور للرئيس المعزول محمد مرسى، وإشارة رابعة العدوية، للتنديد بما وصفوه بالانقلاب على الشرعية والمطالبة بالإفراج عن جميع المقبوض عليهم.

وكان المستشار محمد صلاح جابر، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، قد أمر أمس الثلاثاء تجديد حبس 21 فتاة من أعضاء جماعة الإخوان 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات.