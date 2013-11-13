الجلد لأناقة شتوية بالحجاب

هل أنت قلقة من كيفية تنسيق ملابسك خلال فصل الشتاء؟ نحن ننصحك بالتغلب على هذه المشكلة باختيارك عدداً من القطع الجلدية المناسبة لهذا الموسم، والتي تمنحك فرصة الحصول على إطلالة أنيقة وبسيطة ومحتشمة، بعيداً عن التعقيد.

إليك بعض النصائح:

- لتكن خياراتك متنوّعة بحيث تختارين تنورة طويلة، وبنطلون وجاكيت وفستان ومعطف.

-لا تحصري خياراتك بالأكمام الطويلة والفستان أو الجاكيت الطويل، إذ يمكنك تنسيق فستان قصير بلا أكمام، مع جاكيت قصير وبنطلون ضيق، ما يعطيك مظهراً أنيقاً وعصرياً.

-ليكن حجابك (الإيشارب أو الشيلة) ذا خامة حريرية أو من الستان أو الفوال، وابتعدي عن الحجاب القطني .

- التزمي بخيار الحذاء الجلدي عند ارتداء ملابس من الجلد.

-خيار الألوان غير محدد، ويمكنك اللجوء إلى الألوان الداكنة أو الدرجات الفاتحة منها؛ فالجلد له ميزته االخاصة.

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