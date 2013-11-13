أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل قائم مقام قضاء الفلوجة في هجوم مسلح بمحافظة الأنبار العراقية

Google+ Print
مقتل قائم مقام قضاء الفلوجة في هجوم مسلح بمحافظة الأنبار العراقية مقتل قائم مقام قضاء الفلوجة في هجوم مسلح بمحافظة الأنبار العراقية

لقى قائم مقام قضاء الفلوجة مصرعه في هجوم مسلح نفذه مجهولون جنوبي القضاء بمحافظة الأنبار، نحو 110 كيلو مترات غرب العاصمة بغداد.

وقال أمني عراقي ـ في تصريحاته اليوم الأربعاء إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا النار باتجاه قائم مقام قضاء الفلوجة عدنان حسين الدليمي أثناء تفقده أحد المشاريع الخدمية في حي الشهداء جنوبي الفلوجة ؛ ما أدى لإصابته بجروح خطيرة استشهد على إثرها بعد نقله للمستشفى.

وأوضح أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وقامت بعملية دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه.

الخروقات الأمنية في المحافظة التي تشهد منذ فترة أعمال عنف بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف قوات الأمن ومراكز الشرطة والأماكن العامة ؛ ما يسفر عن سقوط ضحايا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا