مقتل قائم مقام قضاء الفلوجة في هجوم مسلح بمحافظة الأنبار العراقية

لقى قائم مقام قضاء الفلوجة مصرعه في هجوم مسلح نفذه مجهولون جنوبي القضاء بمحافظة الأنبار، نحو 110 كيلو مترات غرب العاصمة بغداد.

وقال أمني عراقي ـ في تصريحاته اليوم الأربعاء إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا النار باتجاه قائم مقام قضاء الفلوجة عدنان حسين الدليمي أثناء تفقده أحد المشاريع الخدمية في حي الشهداء جنوبي الفلوجة ؛ ما أدى لإصابته بجروح خطيرة استشهد على إثرها بعد نقله للمستشفى.

وأوضح أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وقامت بعملية دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه.

الخروقات الأمنية في المحافظة التي تشهد منذ فترة أعمال عنف بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف قوات الأمن ومراكز الشرطة والأماكن العامة ؛ ما يسفر عن سقوط ضحايا.