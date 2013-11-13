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راموس: رونالدو يستحق الكرة الذهبية

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راموس: رونالدو يستحق الكرة الذهبية راموس: رونالدو يستحق الكرة الذهبية

(إفي): قال سرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم إن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو "يستحق الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما أبدى أسفه لإصابة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي سيغيب على أثرها قرابة الشهرين عن الملاعب.

وأجاب راموس على سؤال حول إذا ما كان رونالدو يستحق هذه الجائزة، قائلا "بالنسبة لي، نعم حقا يستحق. إنها جائزة فردية ودائما ما أقول إن تلك الجوائز تكون نتيجة لعمل وتعاون الفريق ومع ذلك اعتقد أن رونالدو هو من يستحق التتويج بها هذا العام".

وفيما يتعلق بإصابة نجم برشلونة ميسي، قال راموس إن فريقه الملكي لا علاقة له بما يحدث في صفوف الكتالوني، إلا إن غياب ميسي سيحدث أثرا في صفوف البارسا.

واعتبر مدافع الإسباني أنه "ينبغي الخروج بالفوائد الإيجابية" من وراء المباراتين الوديتين أمام غينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا استعدادا لمونديال البرازيل 2014 ، برغم أن "تلك الرحلات تتطلب ساعات سفر طويلة".

وقبل أكثر من ستة أشهر فقط على كأس العالم بالبرازيل 2014 ، ذكر راموس أن إسبانيا لديها بالفعل اللقب وتستعد بشكل جيد للغاية للاحتفاظ به.

وبدا المدافع متحمسا جدا تجاه المولود الذي ينتظره حيث قال بهذا الصدد "إنه أمر إيجابي للغاية على المستوى الشخصي وعلى المستوى العائلي. أمر رائع".

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فيديو اليوم السابع

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