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مصادر بالإليزيه : نتابع الوضع في مصر .. ونأمل في إجراء انتخابات سريعة

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مصادر بالإليزيه : نتابع الوضع في مصر .. ونأمل في إجراء انتخابات سريعة مصادر بالإليزيه : نتابع الوضع في مصر .. ونأمل في إجراء انتخابات سريعة

أكدت مصادر دبلوماسية بالاليزيه أن فرنسا تتابع عن كثب الوضع الحالى فى ، وتأمل أن يتم تنفيذ خارطة الطريق التى تم تحديدها فى بداية شهر يوليو الماضى بشكل كامل.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم /الأربعاء/ مع عدد من الصحفيين والمراسلين العرب والأجانب بمناسبة الجولة المرتقبة للرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند إلى كل من تل أبيب ورام الله والتى تبدأ الأحد القادم وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقالت المصادر الفرنسية إن الرئيس أولاند سيناقش خلال جلسة مباحثاته مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس /أبومازن/ الاثنين القادم برام الله عددا من القضايا الاقليمية ومن بينها الوضع فى مصر.

وحول موقف باريس مما يجرى فى مصر حاليا..أوضحت المصادر الدبلوماسية أن فرنسا تأمل أن تجرى الانتخابات فى مصر كما هو مخطط لها ووفقا لما نصت عليه خارطة الطريق، وأن يبذل الجميع كل الجهود اللازمة للوصول إلى المصالحة الضرورية.

وفيما يتعلق بإغلاق وتدمير الأنفاق بين مصر وقطاع غزة..أكدت المصادر الفرنسية رفيعة المستوى أن تلك الأنفاق هى غير قانونية ولا تمثل جزءا من الاتفاقات الدولية، كما انها إنشاءات عشوائية أسست لأهداف تاريخية معروفة للجميع، وبالتالى قامت السلطات المصرية بتدمير تلك الانفاق وإغلاقها لوضع نهاية لهذا النشاط غير الشرعى ومن أجل الحفاظ على سيادتها.

وأضافت أن الأمر يتمثل فى أن السلطات فى قطاع غزة تدير عددا من المشاكل المتعلقة بالأمن .

أ ش أ

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