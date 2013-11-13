تجوّلي مع ميريام فارس في شوارع "موسكو"

سافرت النجمة اللبنانيّة ميريام فارس إلى العاصمة الروسية "موسكو" لإحياء حفل ضخم، ولم تفوّت فرصة زيارة أهم معالم هذه المدينة السياحيّة الواقعة على ضفاف نهر "موسكڤا"، وتعدّ عاصمة التاريخ والفنّ.تتمتع بمناخ قاري رطب، ففي الصيف ينعم سكانها بأجواء دافئة، وفي الشتاء يسيطر البرد القارس عليها."سيدتي نت" يرافقك بجولة على أهم مناطق الجذب السياحي في "موسكو":

تزخر بالمواقع الأثرية، ولعلّ أشهرها مبنى "الكرملين" التاريخي الذي يقبع على تل "بوروفيتسكي" المتمركز على الضفة اليسرى لنهر "موسكڤا"، علماً أنّه كان عبارة عن قلعة قديمة محاطة بجدران من الحجر، تحميها من تسلّل العدو إليها.ويضمّ اليوم متحفاً عبارة عن مخزن للأسلحة وصندوق الماس ومدفع القيصر وساحة "الكاتدرائية".ومع مرور الزمن، تحوّلت هذه القلعة الأثرية إلى قصر تنظّم فيه المراسم الرسمية، كتقليد الأوسمة...

ولا تستقيم زيارة "موسكو"، بدون المرور في "الميدان الأحمر أو "الساحة الحمراء"...هذه الأخيرة تتخذ شكل مربّع وتضّم ضريح الزعيم الروسي فلاديمير لينين الشاهد على تاريخ المدينة العريق.

وإذا كنت من عاشقات الفنّ، فلا تفوّتي زيارة مسرح "البولشوي" الشهير والذي بُني سنة 1825، ويستقبل حوالي 2000 شخص.تقام في داخله أشهر العروض الأوبراليّة ورقص الباليه، فضلاً عن حفلات لأشهر الموسيقيين العالميين.

أمّا لهاويات التسوّق، فتتعدّد المجمعات التجارية الراقية، كـ "مركز غوم التجاري" المؤلف من طبقات عدة.

ولا تفوّتي فرصة التنزه في أهم شوارع المدينة مثل "تفيرسكايا أوليتسا" والذي يحتضن سلسلة من المطاعم والمتاجر والمسارح.

وإذا خطّطت لهذه الرحلة برفقة العائلة، فإن قضاء نهار في "حديقه القياصرة" في جنوب المدينة، يطلعك على مشاهد طبيعية تبهر العين، كالبحيرات والأشجار!

وبعد يوم طويل من التجول، استرخي في أحد الفنادق، كـLotte Hotel ذي النجوم الخمس، والذي يقدّم أيضاً مجموعةً واسعةً من العلاجات الصحيّة، وهو يبعد 15 دقيقة بالسيارة عن "الساحة الحمراء".

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