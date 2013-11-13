حزب الله و”فتح الانتفاضة” ينتقدان الصمت الدولي حيال الاستيطان الإسرائيلي

انتقد حزب الله وحركة “فتح الانتفاضة” في لبنان الصمت الدولي حيال قضية الأسرى والمشاريع الاستيطانية التي تمارسها قوات الاحتلال في القدس والضفة ومسلسل التهويد الذي يطول الأحياء والقرى والمدن الفلسطينية ومصادرة الأملاك والأراضي وسياسة الترحيل القسري.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك اليوم عقد بين عضو المجلس السياسي في “حزب الله” حسن حب الله، وبين وفد قيادي من حركة “فتح الانتفاضة” برئاسة أمين سر الحركة في لبنان حسن زيدان واللجان المركزية في المناطق.

وانتقد الجانبان خلال اجتماعهما سياسة الكيل بمكيالين، وتباحثا بآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والحرب في سوريا، إلى جانب الأوضاع المأسوية التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون داخل المخيمات وفي الشتات.

وأكد عضو المجلس السياسي في “حزب الله” حسن حب الله أن القضية الفلسطينية هي الأساس في الصراع القائم وضياعها ضياع الأمة.

ودعا إلى بذل كل الجهود لتوحيد الصف وتعزيز دور المصالحة لما لها من دور ايجابي في الداخل الفلسطيني، مؤكدا صواب خيار المقاومة في تحرير الأرض ودحر الاحتلال.

من جهته، أكد أمين سر حركة “فتح الانتفاضة” في لبنان حسن زيدان دعمه لخيار المقاومة والوحدة الوطنية لكونهما أقصر الطرق لإنهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

أ ش أ