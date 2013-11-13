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مصدر عسكري: الجيش سيبقى في الميادين لحفظ الأمن بعد انتهاء الطوارئ

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مصدر عسكري: الجيش سيبقى في الميادين لحفظ الأمن بعد انتهاء الطوارئ مصدر عسكري: الجيش سيبقى في الميادين لحفظ الأمن بعد انتهاء الطوارئ
قال مصدر عسكري إن القوات المسلحة أعدت بالتعاون مع الشرطة المدنية خطة تأمين شاملة، لحفظ الأمن في المحافظات، وذلك بعد أن يتم إبلاغهما بمنطوق حكم قرار محكمة القضاء الإداري بشأن انتهاء حالة الطوارئ ورفع حظر التجول.وأكد المصدر أن القوات المسلحة لم تخطر حتى الآن بأي أحكام قضائية، وأنها ملتزمة بتنفيذ حظر التجول خلال الساعات المقررة له لحين وصول الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري، أو انتهاء فترة الطوارئ، أيهما أقرب.وأشار المصدر إلى أنه فور إبلاغ القوات المسلحة بالصيغة التنفيذية للحكم ستتخذ كل الإجراءات حيال تنفيذه، ولكن ستظل قوات الجيش منتشرة في الشوارع والميادين بمحافظات ، لحفظ الأمن بالتعاون مع الشرطة، ولكن دون تطبيق حظر التجول.

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