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ارتفاع الإصابات في الاشتباكات بين «الإخوان» وأهالي بني سويف إلى 4 حالات

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ارتفاع الإصابات في الاشتباكات بين «الإخوان» وأهالي بني سويف إلى 4 حالات ارتفاع الإصابات في الاشتباكات بين «الإخوان» وأهالي بني سويف إلى 4 حالات

ارتفع عدد المصابين إلى 4 مصابين في الاشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والأهالي بمنطقة الجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف، وتم تكسير واجهات عدد من المحال في الحي نتيجة إلقاء الطوب والحجارة من الطرفين، بسبب محاولة «الإخوان» الدخول إلى أحد الطرق الفرعية بالحي أثناء مسيرة نظموها، الثلاثاء، وتجمهر عدد من الأهالي أمام «الإخوان» ومنعوهم من الدخول إلى الطريق الفرعي المؤدي لحي الجزيرة.

ووقعت اشتباكات بالعصي وحدث كر وفر بين الطرفين وتبادلوا إلقاء الطوب والحجارة، وقام الأهالي بعمل حواجز من فروع الأشجار في الطريق المؤدي للجزيرة المرتفعة لمنع «الإخوان» من العودة إلى الحي.

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