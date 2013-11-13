وقفة لممرضي كفرالشيخ احتجاجا على استبعاد رئيسة التمريض

نظم مئات من العاملين بتمريض مستشفى كفر الشيخ العام وقفة إحتجاجية بالمستشفى وأعلنوا إضرابا جزئيا عن العمل لمدة ساعتين إحتجاجا على إقالة مديرية الصحة لرئيسة التمريض أميرة القبلاوي من منصبها بدون أسباب على حد قول العاملين .

ويقول سامي عبد الصمد ممرض إن رئيسة التمريض تولت العمل في 25 يناير 2011 في ذروة الأحداث الساخنة التي كان الجميع يبتعد فيها عن تولي هذه المناصب وإستطاعت أن تقوم بواجبها على النحو المرضي في ظل هذه الظروف العصبية .

وتقول رئيسة التمريض المستبعدة أميرة القبلاوي أنها فوجئت صباح اليوم بمكالمة تيلفونية من عبير الفخراني مدير إدارة التمريض بالمديرية تستدعيها لمقابلة الدكتورة لميس المعداوي وكيل الوزراة ، وحينما قابلتها فوجئت بأن المعداوي تخبرها بقرار إستبعادها عن العمل بحجة وجود سلبيات وتعيين رئيسة تمريض جديدة عندها خطة لتطوير قطاع التمريض بالمستشفى .

وتضيف القبلاوي أنهم لم يوافقوا على نقلي لمديرية الصحة أو لإدارة صحية وطلبوا مني أن أكون مشرفة على أحد الأدوار بالمستشفي وهذا إهانة لي فكيف أكون رئيسة تمريض وأعود لعمل كنت أمارسه منذ 10 سنوات ولم يشفع لي أنني توليت العمل أثناء ثورة يناير .

وتشير القبلاوي أنهم طلبوا مني أيضا ندبي لمحافظة الغربية ولكن ليس على نفس الدرجة مما اضطرني لطلب أجازة رعاية طفل حفاظا على كرامتي خاصة وأن الأمور في المستشفي أصبحت غير مستقرة .

وفي جانب أخر رفضت صفية يونس نقيبة التمريض بالمحافظة التعليق على ماحدث بحجة إنتظار الوقت لمعرفة الجديد على قولها .