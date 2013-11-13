"البريد": بطاقات ذكية لطلاب المدارس والجامعات بداية العام المقبل

0صرح دكتور أشرف جمال الدين، رئيس مجلس إدارة البريد، بأنه تماشيا مع التوجه العالمى نحو استبدال طرق الدفع النقدى بالبطاقات الذكية لفئة طلاب الجامعات ممن لا تغطيهم الخدمات المصرفية التقليدية، قامت الهيئة بتوقيع عقد تنفيذ وطباعة وتسويق وتوزيع بطاقات الدفع الذكية للطلبة المصريين، والذى يمتلك حقوق إصدارها المركز الدولى لخدمات الطلبة، ويمثله بمصر المركز المصرى لخدمات الطلبة.

وقام دكتور أشرف جمال الدين بتوقيع العقد أمس، أثناء تواجده بالعاصمة السويسرية "برن"، لترأس الوفد المصرى لمجلس الإدارة البريدى للاتحاد البريدى العالمى فى دورته الشتوية لعام 2013.

ومن جانبه أوضح رئيس البريد أن خدمات هذه البطاقة التى تتوافر للطلبة فى أكثر من 150 دولة سيوفرها البريد المصرى للطلبة المصريين عبر منافذه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة مع مطلع العام القادم، من خلال باقة كبيرة من الخدمات والسلع التى تتناسب مع حاجات الطلبة المصريين، من خلال بطاقة ذكية تتمتع بكافة وسائل التأمين المتوافرة فى بطاقات الدفع المصرفية، وتراعى الدخل المحدود للشباب فى هذه المرحلة.

وأضاف جمال الدين أنها عبارة عن بطاقة هوية وكارت تخفيضات وفيزا مدفوعة مقدما، وتشمل طلبة المدارس حتى الحاصلين على الدكتوراه، مشيرا إلى أن هذه البطاقة معترف بها فى العالم كله، وسيتم شحنها من مكاتب البريد وشركاء البريد الذين نتفاوض معهم حاليا، مثل كارفور ومترو وخير زمان، وفى المستقبل سيتم إصدار كارت خاص لفئة الشباب وآخر للمدرسين بالمدارس.