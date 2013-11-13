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المصرية للاتصالات: قد نتخارج من فودافون عند حصولنا على رخصة المحمول

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المصرية للاتصالات: قد نتخارج من فودافون عند حصولنا على رخصة المحمول المصرية للاتصالات: قد نتخارج من فودافون عند حصولنا على رخصة المحمول

قال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة قد تتخارج من فودافون، أو تشترى باقى حصة الشركة العالمية، عند حصولها على رخصة محمول كاملة، وطرح لطيف ترددى يقدر بالمليارات، حيث تعتزم الشركة شراء ترددات الجيل الرابع، وهو أمر تحدده الجمعية العمومية للشركة التى تمتلك الحكومة نحو 80% من أسهمها، ولكن الحديث عن هذا الأمر سيكون بعد عام من الآن، حيث لن تحتاج المصرية للاتصالات فى المرحلة الأولى من الرخصة للترددات.

لكن النواوى أوضح فى رده على "اليوم السابع"، خلال مؤتمر صحفى الأربعاء بمقر الشركة بالقرية الذكية، إن الشركة ستبدأ عملها فى سوق المحمول بشكل افتراضى، من خلال الاعتماد على البنية اللاسلكية لشركات المحمول، والتى هى تعتمد أيضا على البنية السلكية للمصرية للاتصالات.

وقال إن المصرية للاتصالات لم تتلق خطابات من أى جهة حكومية يلزمها بالتخارج من فودافون، أو أى عروض لشراء الحصة البالغة نحو 45%.

وأشار النواوى إلى حديث وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، بأن الرخصة ستصدر قبل انتهاء هذا العام، مشيرا إلى أن المصرية للاتصالات هى الشركة الوطنية الوحيدة فى العالم التى لا تمتلك رخصة محمول.

وذكر النواوى أن 95% من دقائق المكالمات بمصر، تتم عبر شبكات المحمول.

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مصر 365

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