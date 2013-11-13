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2.9 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات فى الربع الثالث من العام

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2.9 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات فى الربع الثالث من العام 2.9 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات فى الربع الثالث من العام

‬‫حققت الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الثالث للعام الحالى ٢٠١٣ إجمالى إيرادات بلغت ٢.٨٦٢ مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها ١٦٪ مقارنة بنفس الفترة للعام الماضى.‬
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> ‬‫وقال محمد النواوى، الرئيس التنفيذى الشركة، فى مؤتمر صحفى اليوم، "حققت الشركة صافى ربح بلغ ٦٥٠ مليون جنيه، محققا هامش صافى فى الأرباح ٢٢.٧٪". ‬
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> ‫وأضاف النواوى، "بلغت إيرادات الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٨.٣٥٠ مليار جنيه، وذلك بصافى ربح بلغ ٢.٤٠٠ مليار جنيه". ‬
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> ‫وكشف النواوى، عن انتهاء الشركة من توصيل المسار الشمالى "الزعفرانية- أبو تلات" ليدخل والخدمة، ويعزز إيرادات الشركة بحوالى ٣٢٠ مليون جنيه. ‬
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> ‬‫وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات أربعة محطات رئيسية لربط الكابلات داخل ، منها اثنان بالبحر الأحمر (السويس- الزعفرانة)، واثنان بالبحر الأبيض المتوسط (الأوتو- أبو تلات) بالإسكندرية. ‬

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مصر 365

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