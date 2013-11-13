المصرية للاتصالات تجنى 4 مليارات سنويا مقابل خدماتها لشركات المحمول

قال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، إن الشركة ستسعى إلى تقديم عروض تجارية لشركتى المحمول "فودافون وموبينيل" فى الخدمات الصوتية الدولية، لاسيما أن المصرية للاتصالات تحصل سنويا على نحو 4 مليارات جنيه من اعتماد شبكات المحمول على بنيتها الأساسية فى تقديم خدماتها.

وتأتى تصريحات النواوى، فى وقت تعتزم فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طرح رخص جديدة لخدمات الاتصالات الدولية فى غضون عامين، حيث تعتمد فودافون وموبينيل على البوابة الدولية للمصرية للاتصالات فى تقديم هذه الخدمة، فى حين تمتلك شركة اتصالات لرخصة محمول دولية.

وأوضح النواوى، فى مؤتمر صحفى الأربعاء، بمقر الشركة بالقرية الذكية، إن نحو 1.5 مليار جنيه تحصل عليها المصرية للاتصالات من شركات المحمول بخدمات التراسل، ونحو 2.5 مليار جنيه من البوابة الدولية سنويا.

وقال، إن شركة فودافون لم توزع أرباحا على مساهمى الشركة هذا العام، موضحا أن هذا القرار اتخذه مساهمو الأغلبية بمجلس إدارة الشركة.

وأوضح أن نتائج الأعمال المعلنة من الشركة، والتى يعتبرها الأفضل فى تاريخها، لم تتضمن أرباح فودافون.

وأشار إلى أن أرباح الشركة بشركة فوافون، والتى لم تحصل عليها هذا العام، تقدر بنحو 700 مليون جنيه.