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بالصور.. مدير التعليم ورئيس حى حلوان يتفقدان مدرسة أم المؤمنين

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قام الدكتور محمد سيد سلامة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، برفقة هشام الكاشف، وكيل وزارة التنمية المحلية، ورئيس حى حلوان، وميرفت مصطفى مدير عام الإدارة التعليمية بحلوان، بتفقد مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وعدد من الفصول الدراسية التى يقوم فيها المعلمون بالتدريس على السبورات الذكية.

واستعرض مدير المدرسة نشاط المدرسة، والتنسيق مع الكليات المختلفة، والجهود التى يقوم بها الحى والمواطنون فى المجتمع المدنى، وألقى عدد من الطالبات قصائد من الشعر، كما ألقت رئيس اتحاد الطالبات كلمة، وأشاد الجميع بالمستوى الراقى فى الإدارة والتعليم والحضور والانضباط.

وكان حى حلوان قد رشح للإدارة التعليمية ثلاث قطع من الأراضى لإقامة مدارس عليها لكى يتم العرض على الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة.

يذكر أن حى حلوان به حوالى 131 مدرسة ابتدائى وإعدادى وثانوى عام وفنى تجارى وزراعى، بهم حوالى عشرين ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى المعاهد الأزهرية وجامعة حلوان، ويشارك الجميع فى خدمة المجتمع.

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