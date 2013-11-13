أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

اختاري أجمل وأسوأ إطلالات النجمة شيرين عبد الوهاب في 2013

Google+ Print
اختاري أجمل وأسوأ إطلالات النجمة شيرين عبد الوهاب في 2013 اختاري أجمل وأسوأ إطلالات النجمة شيرين عبد الوهاب في 2013

 تتمتَّع النجمة شيرين بذوق فريد من بين النجمات العربيات، حيث تولي أناقتها اهتماماً كبيراً، وقد تسنَّت لنا رؤية إطلالاتها المختلفة عدَّة مرات في هذا العام، لكنَّها مثل غيرها من النجمات يمكن أن تقع في أخطاء قد تظهرها بلوك غير جذَّاب أحياناً.
شاهدنا في واحدة من أسوأ إطلالاتها في مهرجان "موازين"، حيث ارتدت بنطلون جينز مع توب أبيض عادي.
أمَّا عن أجمل الإطلالات، فقد تعددت طوال العام، وكانت آخرها إطلالاتها الثلاث الجميلة في حفل "ستار أكاديمي"، إذ ظهرت متألِّقة بتصاميم المصمم اللبنانيّ نيكولا جبران، ولا يجب أن ننسى إطلالاتها في برنامج "ديو المشاهير"، حيث تألَّقت حينها بعدَّة إطلالات جذَّابة لفتت بها أنظار المتابعين.
شاهدي معنا إطلالات شيرين عبد الوهاب في 2013 وقيِّميها بين الأجمل والأسوأ.

 

 
إطلالة ناعمة بفستان بنفسجي   لوك جميل بفستان أصفر

 

 

 

     
 
بالأحمر من نيكولا جبران   على مسرح ستار أكاديمي بفستان نيكولا جبران

 

 

 

     
 
متألقة بتصميم نيكولا جبران على مسرح ستار أكاديمي   بفستان ناعم

 

 

 

     
 
فستان ناعم في عرب آيدول   فستان مميز بكشكشات ناعمة

 

 

 

     
 
إطلالة مميزة بفستان أسود   إحدى أسوأ إطلالاتها

 

 

 

     
 
في جلسة تصوير جمعتها بطفلتيها   بفستان ناعم في ديو المشاهير

 

 

 

     
 
بفستان من فيكتوريا بيكهام في the voice   فستان مورد ناعم

 

 

 

     
 
لوك براق   واحدة من أجمل إطالات النجمة شيرين

 

 

 

     
 
بالأبيض في ديو المشاهير   بفستان براق في احدى اللقاءات التيفيزيونية

 

 

 

     
 
إحدى إطلالاتها في ديو المشاهير   جميلة بالأبيض

 

 

 

     

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "