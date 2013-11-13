اختاري أجمل وأسوأ إطلالات النجمة شيرين عبد الوهاب في 2013

تتمتَّع النجمة شيرين بذوق فريد من بين النجمات العربيات، حيث تولي أناقتها اهتماماً كبيراً، وقد تسنَّت لنا رؤية إطلالاتها المختلفة عدَّة مرات في هذا العام، لكنَّها مثل غيرها من النجمات يمكن أن تقع في أخطاء قد تظهرها بلوك غير جذَّاب أحياناً.

شاهدنا شيرين في واحدة من أسوأ إطلالاتها في مهرجان "موازين"، حيث ارتدت بنطلون جينز مع توب أبيض عادي.

أمَّا عن أجمل الإطلالات، فقد تعددت طوال العام، وكانت آخرها إطلالاتها الثلاث الجميلة في حفل "ستار أكاديمي"، إذ ظهرت متألِّقة بتصاميم المصمم اللبنانيّ نيكولا جبران، ولا يجب أن ننسى إطلالاتها في برنامج "ديو المشاهير"، حيث تألَّقت حينها بعدَّة إطلالات جذَّابة لفتت بها أنظار المتابعين.

شاهدي معنا إطلالات شيرين عبد الوهاب في 2013 وقيِّميها بين الأجمل والأسوأ.

إطلالة ناعمة بفستان بنفسجي لوك جميل بفستان أصفر بالأحمر من نيكولا جبران على مسرح ستار أكاديمي بفستان نيكولا جبران متألقة بتصميم نيكولا جبران على مسرح ستار أكاديمي بفستان ناعم فستان ناعم في عرب آيدول فستان مميز بكشكشات ناعمة إطلالة مميزة بفستان أسود إحدى أسوأ إطلالاتها في جلسة تصوير جمعتها بطفلتيها بفستان ناعم في ديو المشاهير بفستان من فيكتوريا بيكهام في the voice فستان مورد ناعم لوك براق واحدة من أجمل إطالات النجمة شيرين بالأبيض في ديو المشاهير بفستان براق في احدى اللقاءات التيفيزيونية إحدى إطلالاتها في ديو المشاهير جميلة بالأبيض