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ضبط 18 ألف رغيف بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء بالغربية

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ضبط 18 ألف رغيف بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء بالغربية ضبط 18 ألف رغيف بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء بالغربية

نجح ضباط مباحث بطنطا من إحباط تهريب 18ألف رغيف بلدي مدعم قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء لأصحاب مزارع الماشية بمركز طنطا.

كانت معلومات قد توفرت لمدير إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام السعيد .أ 56 سنة مقيم بقرية شبشير الحصة مركز طنطا بتجميع كميات كبيرة من الخبز البلدي المدعم المخصص للمخابز المدعمة بقصد إعادة تجفيفه وبيعه لأصحاب مزارع الدواجن والماشية بالقرية مستخدما السيارة رقم 4135ع ط أ (نقل) في نقل تلك الكميات.

تم عرض المعلومات على اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية الذي قرر سرعة إعداد حملة لضبط المتهم وتلك الكميات والتحفظ عليها ، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط السيارة أثناء مرورها بشارع الشهيد أبوزهرة ثان طنطا محملة بـ بـ18ألف رغيف بلدي بما يعادل 1طن و800 كيلو ، تم التحفظ على المضبوطات ، وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع تحرر المحضر 23050جنح ثان طنطا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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